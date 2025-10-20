اكتشاف نادر لشجرة "السرح" في محمية الملك عبدالعزيز

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن اكتشاف وتسجيل شجرة السرح (Maerua crassifolia Forssk) داخل حدود المحمية للمرة الأولى، وذلك ضمن المسوحات الميدانية التي تنفذها الهيئة لرصد الأنواع النباتية النادرة وحماية المهددة منها، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية.
وأوضحت الهيئة أن الاكتشاف تم في منطقة وادي الشوكي، مشيرة إلى أن شجرة السرح تُعد من الأنواع النادرة في البيئات الجافة وشبه الجافة، وتتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف ومقاومة الظروف المناخية القاسية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس ماهر القثمي، أن هذا الاكتشاف يعكس نجاح النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة في رصد وتوثيق مكونات البيئة الطبيعية، لافتًا إلى أن المسوحات الدورية تمثل أداة رئيسية لدراسة الأنواع النادرة ووضع الخطط اللازمة لحمايتها واستدامتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف أن الهيئة شرعت فور الاكتشاف في تنفيذ خطة حماية متكاملة، شملت تسييج الموقع ومراقبته دوريًا، إلى جانب وضع لوحة تعريفية توضّح أهمية الشجرة البيئية، وجمع بذورها لإكثارها في مشاتل الهيئة وإعادة زراعتها في مواقع مشابهة داخل المحمية.
وتنتمي شجرة السرح إلى الفصيلة القبارية (Capparaceae)، المصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الاستغلال المفرط والرعي الجائر، وهي من الأشجار دائمة الخضرة التي تسهم في إثراء الغطاء النباتي، وتغذية الحياة الفطرية، وتعزيز التوازن البيئي في المناطق الجافة.
ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة تعزز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة للمناطق الطبيعية، وتؤكد دورها في دعم الدراسات البيئية والبحثية لحماية التنوع الأحيائي في المملكة.