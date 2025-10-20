اكتشاف نادر لشجرة "السرح" في محمية الملك عبدالعزيز

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس ماهر القثمي، أن هذا الاكتشاف يعكس نجاح النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة في رصد وتوثيق مكونات البيئة الطبيعية، لافتًا إلى أن المسوحات الدورية تمثل أداة رئيسية لدراسة الأنواع النادرة ووضع الخطط اللازمة لحمايتها واستدامتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.