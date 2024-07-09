مدير "الفاو" يثمّن الدور البارز للمملكة أثناء رئاستها للدورة 36 للجنة مصايد الأسماك

وبيّن أن اللجنة عقدت (10) اجتماعات رئيسية، و(6) اجتماعات فرعية، واشتملت اللجنة الرئيسية على لجنتين فرعيتين؛ الأولى لمصايد الأسماك، والثانية لتربية الأحياء المائية، وقد عقدت أكثر من (18) اجتماعًا رسميًا خلال عامين، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة خلصت إلى التأكيد على أهمية تطبيق مدونة السلوك الرشيد في مصايد الأسماك، وتعزيز نمو تربية الأحياء المائية، كما تطرقت إلى دعم التعاون مع منظمة التجارة العالمية، وجميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الصيد والثروة السمكية.