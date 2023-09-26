برامج جديدة تُشكِّل إضافة نوعية للشاشة السعودية وتُلبِّي طلبات المشاهدين والمشاهدات في أكتوبر

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لتدشين العديد من البرامج الجديدة، وكذلك البرامج التي تعود في مواسم أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 مرتكزة على 3 محاور جوهرية، هي "مجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح". وتشكل تلك الركائز النواة التي من خلالها ينطلق محتوى البرامج؛ لتشكل إضافة جديدة للشاشة السعودية، وتلبي طلبات المشاهدين والمشاهدات.
ويتصدر برنامج "شاعر الراية" البرامج التي تعود بنسخة جديدة، وذلك في موسمه الثاني، الذي يُقدَّم فيه بحلة جديدة مستعينًا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم. كما يكشف البرنامج عن عدد من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيه وعشاقه، إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب "شاعر الراية".
كما راعت الدورة البرامجية الجديدة جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات بارزة في الوطن، سجلت أثرًا ملموسًا وواضحًا، وتركت بصمة خالدة.. ويطلون من خلال برنامج "مخيال"، الذي يقدمه عبدالله البندر.
وذهبت الهيئة إلى جانب إنساني في برامجها الجديدة من خلال تقديمها برنامج "آخر نفس"، الذي يركز على الأشخاص الذين تكبدوا مشقة فقدانهم في المناطـق البريـة أو البحريـة والجبليــة، ويتم سرد قصصهم ومعاناتهم، وعرض القصة من خلال محاكاة للواقع.
كما تتضمن الحقبة الجديدة لبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم برنامج يُعنى برصد وثائقي تاريخي، يحكي قصـة الإنسان في المملكة العربية السعودية منذ فجـر التاريــخ (قبــل 7000 سـنة) إلى عصـر الرؤيـة، ويحمل اسم "جذور"، ويتطرق إلى أبـرز الهجرات والعصور القديمة والحديثة، والأماكن والشواهد التي تبرز تفاصيـل حيـاة الإنسان وثقافتـه وحضارته.
وكان للأطفال نصيب من البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها المقبلة؛ إذ تدشن برنامج "بالفطرة" المعنيّ بالأطفال واهتماماتهم، ولكن من زوايا مختلفة، ويُخضعهم لاختبار مهارات الحياة، ويحفز لديهم حــس المســؤولية والتصرف في مواقف جديدة عليهم.
كما تبرز ضمن سلسلة البرامج الجديدة برنامج إرث، الذي يستعرض أحداثًا سعودية وقعت في شبه الجزيرة العربية، ويتم سردها بأسلوب استقصائي مــن خـلال وثائق وسجلات أجنبية موجودة بالمتاحف والمكتبات العالمية، وكذلك لقاءات مع أجانب مهتمين بهذا الشأن.
ولم تغفل هيئة الإذاعة والتلفزيون جانب التطور اللافت في الجهات الحكومية والهيئات في السنوات الأخيرة، والخدمات الجلية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وترصد ذلك من خلال البرنامج الجديد "دربك خضر"، الذي يسلط الضوء على حيـاة المواطن قبل وبعد تجربته لمخرجـات رؤيـة 2030، والتركيـز علـى برامـج التحـول الوطنـي.. ويقدمه الإعلامي فيصل العبد الكريم.
ولعشاق الرياضة بتفاصيلها كافة يعود برنامج "رياضة سكوب"؛ ليفتح ملفات ساخنة وحصرية، ويستضيف نجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين وصحفيين؛ ليغطي الأحداث الرياضية كافة بصورة مختلفة بعيدة عن النمطية.
وتتابع الهيئة أبرز ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موسم جديد لبرنامج "وش صاير"، الذي يقدمه عبدالمحسن اللافي، ويستضيف العديد من المهتمين والناشطين في وسائل التواصل، ويتطرق لردود الفعل، وأهم ما يتم بثه عبر تلك الوسائل، وتأثيرها على المجتمع.. وتم تطوير البرنامج في المجالات كافة؛ ليخرج بنسخة جديدة ومختلفة.
ويعود الإعلامي هشام الهويش ليعيش تجربة جديدة مع ضيوفه في برنامج "هذا مكانك"، ويحاورهم بأسلوب يمزج فيه بين الجدية والترفيه، إلى جانب خضوعهم لاختبارات وتحديات في الاستديو. ويركز البرنامج في موسمه الجديد على استضافة أسماء لامعة في مجالات عدة.