برامج جديدة تُشكِّل إضافة نوعية للشاشة السعودية وتُلبِّي طلبات المشاهدين والمشاهدات في أكتوبر

ويتصدر برنامج "شاعر الراية" البرامج التي تعود بنسخة جديدة، وذلك في موسمه الثاني، الذي يُقدَّم فيه بحلة جديدة مستعينًا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم. كما يكشف البرنامج عن عدد من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيه وعشاقه، إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب "شاعر الراية".