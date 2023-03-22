تعرّف على طريق تطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة بمكة

لأول مرة يتم استخدام طريق الدائري الأول بمكة المكرمة لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة، والذي يهدف إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام من خلال 3 مسارات.
"سبق" تأخذكم في هذا التقرير المفصّل تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك للتعرّف على مشروع الطريق الدائري الأول بمكة المكرمة؛ حيث يهدف الطريق الدائري الأول إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام من خلال 3 مسارات : مرورية بكل اتجاه وذلك من خلال الربط مع :
• طريق جبل الكعبة
• طريق الأمير محمد بن سلمان
• هيلتون مكة (جبل عمر)
• وجهة مسار
• فنادق جبل عمر
• شارع أجياد
• وقف الملك عبدالعزيز (أبراج البيت)
• شركة مكة للإنشاء والتعمير
ويُسهم الطريق الدائري الأول في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة وخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام.
وفيما يخصّ الأعمال المنجزة - آخر ثلاث سنوات - في مشروع الطريق الدائري الأول هي:
• طول الطريق(كم 4.6)
• طول الطريق المنجز(كم 4.6)
• تخفيض شارع جبل الكعبة (خزانات مياه إطفاء حريق)
• عرض الطريق (30م)
• عدد الجسور(6)
• محطة فرعية للكهرباء(محطة مولدات)
• عدد الأنفاق(3).