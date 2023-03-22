تعرّف على طريق تطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة بمكة

"سبق" تأخذكم في هذا التقرير المفصّل تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك للتعرّف على مشروع الطريق الدائري الأول بمكة المكرمة؛ حيث يهدف الطريق الدائري الأول إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام من خلال 3 مسارات : مرورية بكل اتجاه وذلك من خلال الربط مع :