وزير "البيئة" يدشّن مصنعين لإنتاج الدواجن والأعلاف بالرياض للإسهام في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

وأفاد أن تدشين المصنعين يأتي في إطار الاستثمار الإستراتيجي في قطاع الأغذية الزراعية بالمملكة؛ بما يعزّز قدرة الشركة على رفع كفاءتها الإنتاجية، وتقديم منتجات عالية الجودة، حيث صُمم مصنع (المجمعة 2) وفق أعلى المعايير العالمية، بطاقة إنتاجية تبلغ (13,5) ألف طائر في الساعة، وجُهز بنظام معالجة بيولوجية لمياه الصرف الصحي بسعة (6) آلاف متر مكعب يوميًا؛ لري مزارع الأشجار التي يتم زراعتها ضمن برنامجٍ للتشجير، يستهدف زراعة (150) ألف شجرة في المنطقة المحيطة بالمصنع، مشيرًا إلى أن مصنع (الداهنة المتطور للأعلاف) سيُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واللوجستية؛ لتزويد عمليات الدواجن بأعلاف عالية الجودة، وتبلغ طاقته في مرحلة الإنتاج التجريبي (40) طن متري في الساعة، وجُهز بخط إنتاج آلي بالكامل، ونظام لمراقبة الجودة، كما يجري تقييم دمج الطاقة الشمسية ضمن عمليات المصنع.