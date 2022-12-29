"الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى تحذير من أمطار رعدية غزيرة على جدة وبحرة

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 11 من يوم الجمعة.