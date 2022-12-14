اختتام مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالجائزة الكبرى "سيف الملك"

وبخصوص (سيف الملك) في شوطه الثاني، الذي تم تخصيصه لفئة جير بيور وجير شاهين وتبع جير وقرموشة جير للفرخ والقرناس؛ فقد حمل لقبه الصقار برغش بن محمد المنصوري، في 15.655 ثانية، وذلك من خلال الصقر (أسود) الذي سجل في هذا الشوط أفضل وقت زمني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة، خلال 17 يومًا، بعد منافسته مع 24 صقرًا من نخبة الصقور، فيما حل في المركزين الثاني والثالث الصقار أمين بن عبدالله الملاح.