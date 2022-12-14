اختتام مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالجائزة الكبرى "سيف الملك"

شهد اليوم الأخير في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، مواجهة قوية وأخيرة بين أبطال المملكة من الصقارين الفائزين بكؤوس المؤسس ضمن الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (400 متر)، وذلك للفوز بالجائزة الكبرى والتتويج بلقب (سيف الملك)، وجوائز مالية تقارب 2 مليون ريال.
وحصل الصقار حميد بن محمد المنصوري على (سيف الملك) في الشوط الأول فئة الحر والشاهين للفرخ والقرناس، بصقره (الصغيرة)، محققًا زمنًا قدره 16.884 ثانية، وجاء في المركز الثاني الصقار محمد بن عبدالله الدوسري، والصقار برغش بن محمد المنصوري ثالثًا، وذلك بعد منافسة محمومة بين 13 صقرًا.
وبخصوص (سيف الملك) في شوطه الثاني، الذي تم تخصيصه لفئة جير بيور وجير شاهين وتبع جير وقرموشة جير للفرخ والقرناس؛ فقد حمل لقبه الصقار برغش بن محمد المنصوري، في 15.655 ثانية، وذلك من خلال الصقر (أسود) الذي سجل في هذا الشوط أفضل وقت زمني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة، خلال 17 يومًا، بعد منافسته مع 24 صقرًا من نخبة الصقور، فيما حل في المركزين الثاني والثالث الصقار أمين بن عبدالله الملاح.
وحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على (سيف الملك عبدالعزيز)، إضافة إلى جائزة مالية تبلغ نصف مليون ريال، فيما نال المركز الثاني ربع مليون ريال، وحصد صاحب المركز الثالث مبلغ 175 ألف ريال، حيث خصص لهم المهرجان جوائز مالية بأكثر من 1.8 مليون ريال، بواقع 925 ألف ريال للشوط الواحد، وتعد الأعلى قيمة مادية في مسيرة المهرجان.
يشار إلى أن نادي الصقور السعودي استحدث شوطي (سيف الملك) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في عام 2019؛ بهدف تطوير مسابقاته، ورفع مستوى المنافسة القوية بين الصقَّارين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، وكذلك تشريف المتميزين والفائزين بهذا اللقب الغالي على قلب كل سعودي، بما يسهم في تعزيز موروث الوطن في تربية الصقور واقتنائها والاعتزاز بها.