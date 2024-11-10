إرث العقارية ُتبدع بمشاريع تتحدى الزمن وتواكب المستقبل في معرض سيتي سكيب 2024

بالإضافة إلى ذلك، يولي مشروع مئاب اهتمامًا خاصًا لجوانب الراحة والتيسير، حيث يتيح للزوار إمكانية الوصول السهل إلى المسجد الحرام، مما يسهل عليهم أداء شعائرهم الدينية. يُعد مشروع مئاب خيارًا مثاليًا للباحثين عن إقامة مريحة وفاخرة في قلب مكة المكرمة، حيث يجمع بين الرفاهية والروحانية في بيئة عصرية.