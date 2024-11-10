إرث العقارية ُتبدع بمشاريع تتحدى الزمن وتواكب المستقبل في معرض سيتي سكيب 2024

تعزز شركة إرث العقارية ريادتها في القطاع العقاري السعودي من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يُعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات -بملهم شمال العاصمة - من 11 إلى 14 نوفمبر حيث تأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام إرث بابتكار مجتمعات حضرية متكاملة، تجمع بين الفخامة، الجودة، والاستدامة.
وأوضح الأستاذ سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث العقارية ، قائلاً: "إرث لم تكن مجرد اسم بل هي رؤية عميقة وطموح لا يعرف الحدود منذ انطلاقنا عام 2014، حملنا على عاتقنا مهمة بناء مشاريع تمثل علامة فارقة في التطوير العقاري، مشاريع ليست فقط لأجيال اليوم بل إرثٌ حقيقيٌ لأجيال المستقبل.
وأضاف الراجحي: تسعى إرث العقارية إلى إعادة تشكيل مفهوم السكن، من خلال مشاريع تتجاوز حدود الوحدات العقارية لتصبح أسلوب حياة مبتكر. نحن نمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عقاري يتماشى مع سمعة المملكة وريادتها في هذا القطاع.
وتابع الراجحي: نحن في إرث العقارية نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات، بل هو بناء حياة ونمط عيش متكامل فركزنا على وضع بصمة غير مسبوقة في القطاع، عبر تقديم مشاريع تواكب احتياجات اليوم وتضع أسس المستقبل
وأردف الراجحي: إن مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي تجسد التزامنا الراسخ برؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث نسعى في إرث العقارية إلى بناء مجتمعات حضرية مستدامة تجمع بين الابتكار والجودة، وتلبي تطلعات الوطن والمجتمع، لتكون علامة فارقة في عالم التطوير العقاري في المملكة."
وتستعرض إرث خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 عدة مشاريع محورية ومنها :
مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة الذي يعد واحدًا من أبرز المشاريع السكنية الفاخرة و يجسد مزيجًا فريدًا من العمارة الحديثة والرفاهية ويتميز البرج بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، مما يوفر لسكانه إطلالات ساحرة على البحر وأفق المدينة، ويعكس طابع المدينة النابض بالحياة.
يتضمن التصميم المعماري للبرج عناصر عصرية تمزج بين الأناقة والفخامة، حيث تم استخدام أحدث التقنيات والمواد عالية الجودة في البناء. يبرز البرج كتحفة معمارية بجدة، مع واجهات بحرية مميزة تعكس جماليات التصميم.
يضم البرج مجموعة متنوعة من الشقق السكنية الفاخرة، تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة وفق تصاميم داخلية عصرية تلبي متطلبات الحياة الحديثة.
تقدم رافلز ريزيدنس جدة مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والخدمية، منها حمامات سباحة داخلية وخارجية منفصلة للرجال والسيدات ، مما يتيح للسكان الاستمتاع بالسباحة في بيئة خاصة ومريحة. تم تجهيز صالات رياضية متكاملة للرجال والنساء، مع إطلالات خلابة على البحر، مما يشجع على ممارسة الرياضة بشكل دوري. كما يضمن وجود نادي للأطفال توفير بيئة آمنة وترفيهية للصغار، مما يعزز من جودة الحياة الأسرية.
تتضمن المرافق أيضًا غرف استقبال للمالكين مع خدمة الخادم الشخصي، وصالة خاصة للزوار، مما يضمن راحة الضيوف والمالكين على حد سواء. كما يوجد جناح خاص مخصص للتجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مما يوفر تجربة استثنائية للسكان.
يقع برج رافلز ريزيدنس جدة، بالقرب من المعالم السياحية والمرافق التجارية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمراكز التجارية. يساهم هذا الموقع الاستراتيجي في تعزيز أسلوب الحياة العصري للسكان.
وأما مشروع المارينا والذي يمثل تحفة عمرانية متكاملة تقع على ضفاف شاطئ الخليج العربي، بين مدينتي الدمام والخبر ويمتد على مساحة 3.3مليون متر مربع ويهدف المشروع إلى توفير فرص متساوية لجميع الأفراد، من خلال تنوع المساحات والاستخدامات، مع الحفاظ على التوازن البيئي المستلهم من الطبيعة الأم، حيث تشكل بالخدمات من مدارس ومساجد وبحيرة واسعة ونافورة وحدائق ومساحات خضراء 60 % من المشروع .
تتميز الوجهة المارينا بموقعها الاستراتيجي على طريق الملك فيصل وطريق الملك سعود، مما يضمن سهولة الوصول إلى الدمام والظهران. يضم المشروع بحيرة شاسعة تبلغ مساحتها 295 ألف متر مربع، مزودة بنوافير مائية رائعة تضفي جمالاً وهدوءً على المكان، مما يخلق بيئة مثالية للاسترخاء.
يتضمن المشروع أيضًا أحياء سكنية متنوعة تتكون من فلل تتناسب مع مختلف أنماط الحياة، حيث تضم قطعًا بأحجام مختلفة، مما يوفر خيارات سكنية تناسب جميع الأذواق. وتحتوي الشوارع على مساحات واسعة تصل إلى 18 مترًا، مما يضمن لساكنيها حياة فاخرة وعصرية مع الحفاظ على الخصوصية.
تمثل منطقة القصور القسم الأكثر فخامة في الوجهة، حيث تتميز بشوارع بعرض 60 مترًا محاطة بمساحات خضراء ومناظر خلابة، مما يخلق بيئة سكنية راقية. كما تم تخصيص أراضٍ محيطة بالبحيرة للأبراج السكنية، مما يوفر إطلالات مميزة للشقق السكنية.
فيما يعد مشروع مئاب في وجهة مسار واحدًا من المشاريع السكنية المتميزة التي تقع على بُعد 850 متر من المسجد الحرام، مما يجعله نقطة انطلاق مثالية للزوار والمعتمرين ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السكن بين جموع القاصدين، حيث يمتزج فيه روح الأصالة والهوية السكنية مع الطمأنينة والراحة.
ويوفر مشروع مئاب وحدات سكنية فاخرة ومتنوعة، تشمل خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات. كما يضمن المشروع بيئة صحية وآمنة، حيث تم تصميمه ليشمل العديد من المناطق العامة التي تعزز المشاركة المجتمعية وتفاعل السكان مع بعضهم البعض.
وتتميز المرافق العامة في المشروع بمستوى عالٍ من الجودة، حيث تم تجهيزها لخدمة الملاك وضيوفهم بشكل متميز. توفر هذه المرافق مساحة للأنشطة الاجتماعية والاحتفالات، مما يعزز من روح المجتمع بين السكان.
بالإضافة إلى ذلك، يولي مشروع مئاب اهتمامًا خاصًا لجوانب الراحة والتيسير، حيث يتيح للزوار إمكانية الوصول السهل إلى المسجد الحرام، مما يسهل عليهم أداء شعائرهم الدينية. يُعد مشروع مئاب خيارًا مثاليًا للباحثين عن إقامة مريحة وفاخرة في قلب مكة المكرمة، حيث يجمع بين الرفاهية والروحانية في بيئة عصرية.
كما يعد (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض من أبرز المشاريع العقارية التي تمثل قفزة نوعية في قطاع التطوير الحضري، حيث يمتد على مساحة 60,000 متر مربع ويُعد مثالاً حقيقياً للتنمية الحضرية المعاصرة التي تتناغم مع الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.
يقع المشروع في موقع استراتيجي على طريق الملك فهد في الرياض، في قلب العاصمة الرياض، إضافة إلى المناطق الحديثة للتسوق والترفيه وهو ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو رؤية للمستقبل تجسد تطلعات المملكة نحو الازدهار العمراني والمجتمعي.
ويعكس "ذي إرث" بمخططه الشامل لجعل مدينة الرياض، مدينة حيوية ومزدهرة تتناغم مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
يذكر أن شركة إرث تمتلك محفظة مشاريع واسعة تشمل مجمعات سكنية بمساحة 300 ألف متر مربع وأكثر من 4,000 وحدة، إضافةً إلى وجهات تجارية تمتد على مساحة مليون متر مربع، وأخرى سياحية وضيافة تتجاوز 4 ملايين متر مربع وتسعى الشركة من خلال هذه المشاريع إلى رسم ملامح جديدة للقطاع العقاري في المملكة، عبر تقديم مشاريع تمثل رؤية متكاملة لمستقبل العقار الذي يُلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطلعات رؤية المملكة2030.
أن مشاركة إرث في سيتي سكيب 2024 ليست مجرد عرض للمشاريع، بل هي تأكيد على التزامها الراسخ بتحقيق تطور مستدام، لتصبح جزءًا من الحراك العمراني المتجدد الذي تشهده المملكة، مستلهمة من رؤية طموحة تُعلي من قيمة الإنسان والمكان.