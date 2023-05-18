يعاني من قِصَر القدم اليسرى.. تركيب مفصل كامل للفخذ لمريض بـبريدة

وأفاد الفريق الطبي المعالج بأن المريض سَبَق أن أُجريت له قبل سنوات عملية جراحية لإرجاع مفصل الحوض وقطع عظمي للفخذ، وحدث له نقص تروية برأس عظمة الفخذ مع خلع بالمفصل، والذي أدى مع مرور الوقت لخشونة ثانوية بمفصل الفخذ، التي تطورت وكانت عائقًا للمشي لدى المريض مع وجود ألم مستمر.