يعاني من قِصَر القدم اليسرى.. تركيب مفصل كامل للفخذ لمريض بـبريدة

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في تركيب مفصل كامل "لا إسمنتي" لفخذ مريض يبلغ من العمر 43 عامًا، يعاني من عدم القدرة على الحركة الطبيعية والمشي.
وذكر تجمع القصيم الصحي، أن المريض راجع المستشفى بعد معاناته من آلام شديدة بالفخذ الأيسر ومفصل الحوض منذ فترة طويلة، تسببت في إعاقة حركة المشي لديه.
وأفاد الفريق الطبي المعالج بأن المريض سَبَق أن أُجريت له قبل سنوات عملية جراحية لإرجاع مفصل الحوض وقطع عظمي للفخذ، وحدث له نقص تروية برأس عظمة الفخذ مع خلع بالمفصل، والذي أدى مع مرور الوقت لخشونة ثانوية بمفصل الفخذ، التي تطورت وكانت عائقًا للمشي لدى المريض مع وجود ألم مستمر.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية والكشف السريري وتصوير الأشعة، تَبين أن لديه حالة قِصَر في القدم اليسرى الناتجة إثر خلع ولادي قديم بمفصل الفخذ الأيسر DDH، مع نقص في تكوّن عظام الحُق، مع وجود خشونة ونكروز برأس عظمة الفخذ.
وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة ووضع خطة علاجية للمريض بإجراء جراحة لتركيب مفصل كامل "لا إسمنتي" للفخذ الأيسر، ورأس سيراميكي كبير، مع تعديل قِصَر القدم، وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي بعد الجراحة واستعادة حركة المفصل بكل الاتجاهات.