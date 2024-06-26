"الشدي": استراتيجية أمنية متكاملة تنفذها "الداخلية" في محاربة المخدرات

وقال "الشدي": "إذ يصادف يوم الـ (26) من شهر يونيو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فإن جهود وزارة الداخلية -بتوفيق الله- ثم بعزيمة أبطال الأمن متواصلة في محاربة المخدرات ومكافحتها بشتى الوسائل، وفق إستراتيجية أمنية متكاملة، وسخّرت الإمكانات المادية والبشرية لذلك، وعززت تعاونها الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، حتى أصبحت المملكة تضاهي الدول المتقدمة وأنموذجًا يحتذى به في الحرب على المخدرات".