"الشدي": استراتيجية أمنية متكاملة تنفذها "الداخلية" في محاربة المخدرات

أكد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، أن من نِعَم الله -عز وجل- أن سخّر قيادة حكيمة، وضعت نصب أعينها حماية الوطن وأبنائه ومقدراته من المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لكل مهرب ومروج يخل بالأمن والنظام أو يسعى لإفساد عقول أبناء الوطن بهذه الآفة.
وقال "الشدي": "إذ يصادف يوم الـ (26) من شهر يونيو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فإن جهود وزارة الداخلية -بتوفيق الله- ثم بعزيمة أبطال الأمن متواصلة في محاربة المخدرات ومكافحتها بشتى الوسائل، وفق إستراتيجية أمنية متكاملة، وسخّرت الإمكانات المادية والبشرية لذلك، وعززت تعاونها الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، حتى أصبحت المملكة تضاهي الدول المتقدمة وأنموذجًا يحتذى به في الحرب على المخدرات".
وشدد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين على أن المملكة وقفت ضد استهداف أمنها وشبابها بالمخدرات، حيث تخوض الجهات الأمنية حربًا ضروسًا ضد عصابات التهريب والترويج، في سبيل التصدي لآفة المخدرات، الأمر الذي أسهم في الحد من عمليات التهريب والترويج، وفي المقابل عززت حصانة المجتمع تجاه المخدرات بتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية.