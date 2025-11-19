السعودية وأمريكا على مشارف اتفاق نووي سلمي يعزز التنمية والشراكة الاستراتيجية

ويُمثّل اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية لتحقيق هدف الشراكة النووية المدنية بين الرياض وواشنطن، وهو الهدف الذي نصّت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة السعودية–الأمريكية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 15 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 13 مايو 2025م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب.