مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "ثلاثينيًّا" تَوقف نبضه لـ"40" دقيقة إثر إصابته بنوبة قلبية حادة

ذكر ذلك د.أمجد عبيد استشاري طب الطوارئ، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن مركز الطوارئ استقبل المراجع (ثلاثيني ومدخن)، وهو يشكو من ألم حاد في الصدر، يمتد إلى الكتفين والعنق، مع شعور طفيف بالدوار وضيق في التنفس، وعلى الفور أخضع لعدة فحوصات طبية دقيقة؛ حيث بيّنت العلامات الحيوية ارتفاعًا في ضغط الدم، وأظهر تخطيط القلب ECG وجود مؤشرات قوية لاحتشاء حاد في عضلة القلب STEMI، مع اضطراب في نظم القلب.. وأثناء وضعه على جهاز الصدمات الكهربائية، انهار بشكل مفاجئ وتوقف نبضه، وبسرعة كبيرة بدأ الفريق الطبي الذي قاده د.عبدالله الشهري استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب التداخلية، في الإنعاش القلبي الرئوي CPR، والتعامل معه بالصدمات الكهربائية.. وبعد عدة دورات من الإنعاش، تم استعادة نبض المراجع بنجاح، ونُقِل إلى جهاز التنفس الصناعي، مع استخدام أدوية دعم الدورة الدموية.. وبموازاة ذلك عمل الاستشاريون على تأمين مجرى الهواء.