مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "ثلاثينيًّا" تَوقف نبضه لـ"40" دقيقة إثر إصابته بنوبة قلبية حادة

بفضل الله- نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة مراجع تَوقف قلبه؛ إثر شعوره بعلامات احتشاء حاد بعضلة القلب STEMI، واضطراب في نظمه.
ذكر ذلك د.أمجد عبيد استشاري طب الطوارئ، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن مركز الطوارئ استقبل المراجع (ثلاثيني ومدخن)، وهو يشكو من ألم حاد في الصدر، يمتد إلى الكتفين والعنق، مع شعور طفيف بالدوار وضيق في التنفس، وعلى الفور أخضع لعدة فحوصات طبية دقيقة؛ حيث بيّنت العلامات الحيوية ارتفاعًا في ضغط الدم، وأظهر تخطيط القلب ECG وجود مؤشرات قوية لاحتشاء حاد في عضلة القلب STEMI، مع اضطراب في نظم القلب.. وأثناء وضعه على جهاز الصدمات الكهربائية، انهار بشكل مفاجئ وتوقف نبضه، وبسرعة كبيرة بدأ الفريق الطبي الذي قاده د.عبدالله الشهري استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب التداخلية، في الإنعاش القلبي الرئوي CPR، والتعامل معه بالصدمات الكهربائية.. وبعد عدة دورات من الإنعاش، تم استعادة نبض المراجع بنجاح، ونُقِل إلى جهاز التنفس الصناعي، مع استخدام أدوية دعم الدورة الدموية.. وبموازاة ذلك عمل الاستشاريون على تأمين مجرى الهواء.
وبعد استقرار حالته نُقِل إلى غرفة القسطرة القلبية لإكمال العلاج؛ حيث تم فتح الشريان التاجي الأيسر مع تركيب دعامة دوائية فاستقرت حالة المراجع، وحُوّل بعدها إلى العناية المركزة؛ حيث أمضى قيد المراقبة الطبية "48" ساعة، تحسنت حالته بعدها، ثم نُقِل للتنويم، ولاحقًا غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.
يُذكر أن مراكز الطوارئ القلبية بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، بها تجهيزات متقدمة وعالية يقوم عليها كفاءات طبية، من ذوي شهادات علمية عالية، وكذلك غرف لإنعاش الحالات القلبية الحرجة، إضافة إلى وجود أحدث أجهزة رصد للعلامات الحيوية، وأجهزة الإنعاش القلبي، والتنفس الاصطناعي، والتصوير الإشعاعي لإجراء الفحوصات التشخيصية كافة دون أن يحتاج المراجع إلى الانتقال لأقسام أخرى داخل المستشفى.