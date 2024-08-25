943 مليارًا إجمالي إنجازات محفظة "الاستثمارات العامة" لتطوير 12 قطاعًا واعدًا

وأوضح المركز، وفق إنفوجراف معلوماتي، 12 قطاعًا واعدًا يستثمر فيها الصندوق؛ هي: "الاتصالات والإعلام والتقنية، والأغذية والزراعة، والترفيه والسياحة والرياضة، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والطيران والدفاع، والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقات المتجددة، والرعاية الصحية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والمعادن والتعدين".