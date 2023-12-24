طريقة احتيال جديدة: ينصبون شراكهم عبر توصيل البريد.. ومختص: هناك سوق سوداء للمتاجرة ببيانات العملاء

وقال "الحمادي": ولو رجعنا إلى السبب لوجدنا ضعف الوازع التقني لدى الشخص؛ ما تسبب في تسرب هذه البيانات. كما رأينا منذ أيام عدة عددًا من الأشخاص تضرروا بسبب تسريبهم أرقامًا سرية، وكانوا غير مهتمين، أو بسبب أنها تعود إلى شركات اتصالات معينة، ونحو ذلك. والحل ألا تشارك أي شخص أرقامك السرية مهما كان. علمًا بأن الجهات الرسمية لا تطلب أرقامًا سرية من العملاء حتى تزودهم بها.