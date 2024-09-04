الرياض.. الانتهاء من الجدوى الاقتصادية لأكبر مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

أنهى مختصون في الرياض دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مستشفى متخصص في الصحة النفسية، يُعنى بعلاج أمراض الإدمان، وتقديم البرامج التأهيلية والاستشارات النفسية والاجتماعية، ليكون المستشفى الأول من نوعه على مستوى السعودية، بسعة 180 سريرًا، وبتكلفة إجمالية قدرها 408 ملايين ريال.
ويحتوي المستشفى على غرف للعناية المركزة، وعيادات طبية، وأجنحة نفسية للنساء والرجال والمراهقين، وغرف تنويم عامة وخاصة، وأجنحة خاصة.
وبحسب "العربية.نت"، فإن الدراسة قامت بها شركة استشارية، خلصت إلى جدوى اقتصادية كبيرة، وفرصة استثمارية عالية لإنشاء هذا المستشفى، مثل توجُّه كثير من المرضى للعلاج بالخارج لندرة هذه النوعية من الخدمة، وعدم وجود مستشفيات خاصة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية. كما أن المشروع سيقوم عليه نخبة من المختصين والاستشاريين؛ بما يضمن تحقيق الأهداف، وكذلك خبراء في مكافحة المخدرات، والهندسة الإنشائية والمعمارية المختصة لتصميم هذا النوع من المستشفيات، مع وجود الاستشاريين الماليين والإداريين والصيدلة الإكلينيكية والمختبرات الطبية، وأخصائيين في السموم، ونخبة من الأطباء الاستشاريين في علاج الإدمان والطب النفسي.