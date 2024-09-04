الرياض.. الانتهاء من الجدوى الاقتصادية لأكبر مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وبحسب "العربية.نت"، فإن الدراسة قامت بها شركة استشارية، خلصت إلى جدوى اقتصادية كبيرة، وفرصة استثمارية عالية لإنشاء هذا المستشفى، مثل توجُّه كثير من المرضى للعلاج بالخارج لندرة هذه النوعية من الخدمة، وعدم وجود مستشفيات خاصة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية. كما أن المشروع سيقوم عليه نخبة من المختصين والاستشاريين؛ بما يضمن تحقيق الأهداف، وكذلك خبراء في مكافحة المخدرات، والهندسة الإنشائية والمعمارية المختصة لتصميم هذا النوع من المستشفيات، مع وجود الاستشاريين الماليين والإداريين والصيدلة الإكلينيكية والمختبرات الطبية، وأخصائيين في السموم، ونخبة من الأطباء الاستشاريين في علاج الإدمان والطب النفسي.