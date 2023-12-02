غدًا.. "محافظ العرضيات" يفتتح فعاليات مهرجان العسل الـ٩ بمشاركات عدة

يفتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، غدًا الأحد، فعاليات مهرجان العسل التاسع بالمحافظة، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"؛ حيث تشتهر محافظة العرضيات بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعًا متعدّدة من العسل البلدي الأصلي تختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان، المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة، وغيرها من النباتات العاسلة التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي.