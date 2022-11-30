صندوق الاستثمارات يعلن عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار

وقد تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في 2018، والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.