هنقرستيشن تعلن عن تعيين م.علي الدمنهوري رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للشركة

أعلنت "هنقرستيشن" اليوم، عن تعيين المهندس علي الدمنهوري بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، خلفًا للأستاذ أسعد نعمان الرئيس التنفيذي السابق لهنقرستيشن بعد مضيّ ثلاث سنوات على رئاسته لها، شهدت خلالها الشركة نموًّا متضاعفًا وصل معدله إلى 2.5، كما حافظت "هنقرستيشن" تحت إدارته على مكانتها كالشركة الرائدة لتوصيل الطلبات في السعودية.