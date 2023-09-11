هنقرستيشن تعلن عن تعيين م.علي الدمنهوري رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للشركة

أعلنت "هنقرستيشن" اليوم، عن تعيين المهندس علي الدمنهوري بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، خلفًا للأستاذ أسعد نعمان الرئيس التنفيذي السابق لهنقرستيشن بعد مضيّ ثلاث سنوات على رئاسته لها، شهدت خلالها الشركة نموًّا متضاعفًا وصل معدله إلى 2.5، كما حافظت "هنقرستيشن" تحت إدارته على مكانتها كالشركة الرائدة لتوصيل الطلبات في السعودية.
وقد شغل الرئيس التنفيذي الجديد م.علي الدمنهوري الذي سيباشر مهامه في نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "هنقرستيشن" لفترة قاربت العامين، كما قام بإدارة الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة لدى شركة "دليفري هيرو"، وهي الشركة الأم لـ"هنقرستيشن" منذ العام 2019.
وفي هذا الشأن علق بيتر- جان فان ديبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دليفري هيرو: "قام أسعد بقيادة "هنقرستيشن" إلى أعلى المستويات؛ مما جعلها مركزًا للابتكار والإبداع، ووضعها في الصدارة بين الشركات الناشئة في السعودية.
نحن ممتنون جدًّا لعمله، ونتمنى له المزيد من الإنجازات في مستقبله العملي.
وإننا الآن سعيدون للترحيب بعلي الدمنهوري؛ حيث إن خبرته في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة بالإضافة لمعرفته بالبيئة المحلية، ستلعبان دورًا فعالًا في المرحلة القادمة من رحلة "هنقرستيشن".
نحن في غاية الحماس للاستمرار في استثمارنا في "هنقرستيشن" والمملكة العربية السعودية، مع علي الدمنهوري في المقدمة.
بدوره صرّح الرئيس التنفيذي الجديد لـ"هنقرستيشن" م.علي الدمنهوري، قائلًا: "لقد كانت "هنقرستيشن" إحدى أولى منصات توصيل الطعام في المملكة العربية السعودية، وقد تمكنت من ترسيخ مكانتها في مقدمة الابتكار والاهتمام الكبير بالعملاء، ووضع احتياجاتهم كأهم الأولويات.
وإنه لشرف عظيم لي أن يتم اختياري لشغل هذا الدور، وأنا ممتن جدًّا لفريق دليفري هيرو على ثقتهم بي. لقد تمكن فريق "هنقرستيشن" تحت قيادة أسعد نعمان من تحقيق أصعب الأهداف ونحن جميعًا ممتنون لقيادته الفعالة، والآن يملؤنا الحماس لمواصلة رحلتنا واستكشاف فرص جديدة للابتكار والنمو، حتى نستطيع أن نؤدي دورنا في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نحن فقط في بداية الطريق.
ونظرًا لصلته الوثيقة بـ"دليفري هيرو" الشركة الأم لـ"هنقرستيشن" فإن تعيين م.علي الدمنهوري سيفتح المجال للمزيد من التعاون مع مجموعة "دليفري هيرو"، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية لتوصيل الطعام والتجارة السريعة. كما إن هذه العلاقة الوطيدة سوف تمكّن جميع منصات "دليفري هيرو" من تبادل الخبرات والابتكارات؛ وذلك لبناء المعيار الذهبي لخدمات التوصيل المحلية حول العالم.