قادة العرب والمسلمين من الدوحة: عدوان إسرائيل على قطر انتهاك خطير ومرفوض

وصدر عن القمة بيان ختامي من 25 بندًا، عبّر فيه القادة عن موقف موحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر، والتضامن المطلق معها، مؤكدين أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.