القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ نبأ وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي، رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية -رحمه الله-؛ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".