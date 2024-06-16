للعام الثاني.. مجازر ومسالخ الخضراء دون تشوه بصري ومخلفات

خلا حراج ومجازر المعيصم النموذجي من التشوهات البصرية ومظاهر الذبح العشوائي والتي تخوف منها أهالي المخطط كان آخرها العام الماضي في مثل هذه الأيام والذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "سماسرة وعشوائية".. شاهد ما يحدث بمجزرة الخضراء! هكذا تُصَرَّف الأضاحي!".
وكانت "سبق" قد وثقت انتشار ووجود لثلاث جهات أمنية ممثلة بإدارة الأمن الوقائي ودوريات الأمن ودوريات المجاهدين والتي تمركزت في عدد من الموقع مع قيامها بدوريات متحركة لرصد أي مخالفة في الموقع والذي خلا تمامًا من أي مخالفات أو بيع عشوائي.
فيما شهدت حركة السير تنظيم ومتابعة من الجهات الرقابية لمجازر المعيصم أسهمت في نظافة المجازر وخلوها من تكدس مخلفات الذبائح وتأخر نقلها خارج المجازر ما يتسبب بانتشار الروائح الكريهة.