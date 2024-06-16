للعام الثاني.. مجازر ومسالخ الخضراء دون تشوه بصري ومخلفات

وكانت "سبق" قد وثقت انتشار ووجود لثلاث جهات أمنية ممثلة بإدارة الأمن الوقائي ودوريات الأمن ودوريات المجاهدين والتي تمركزت في عدد من الموقع مع قيامها بدوريات متحركة لرصد أي مخالفة في الموقع والذي خلا تمامًا من أي مخالفات أو بيع عشوائي.