الطريق إلى "آيسف".. بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"

وتُخصّص المرحلة الرابعة، لتنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 4 مدن، وإعلان المتأهلين إلى المرحلة النهائية، إلى جانب تحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، أما المرحلة الخامسة فيُقام خلالها معرض "إبداع" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وفيها يعقد البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ومن ثم المشاركة في المعرض، الذي يُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.