الطريق إلى "آيسف".. بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، ويستمر حتى الـ 30 من سبتمبر المقبل، ويُشترط أن يقدّم مشروعًا علميًا واحدًا ضمن 22 مجالاً ذات أولوية وطنية.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور خالد الشريف؛ أن الأولمبياد يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بدءًا من وزارة التعليم ممثلة بإدارات الموهوبين، وصولًا إلى الجامعات ومراكز الأبحاث، بهدف بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد أن هذا التجمُّع السنوي من الخبرات يُسهم في دعم آلاف الطلبة الموهوبين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لإنجاز مشاريعهم البحثية، والإسهام في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويُعقد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محدّدة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى ومنها "آيسف".
ويمر الأولمبياد بـ 6 مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ومن ثم رفعه على موقع "موهبة"، وفي المرحلة الثالثة، التي تشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محدّدة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.
وتُخصّص المرحلة الرابعة، لتنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 4 مدن، وإعلان المتأهلين إلى المرحلة النهائية، إلى جانب تحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، أما المرحلة الخامسة فيُقام خلالها معرض "إبداع" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وفيها يعقد البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ومن ثم المشاركة في المعرض، الذي يُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.
يُذكر أن عدد الطلبة المسجلين في النسخة السابقة من أولمبياد "إبداع 2024" بلغ أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من 48 إدارة تعليم، من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم لتمثيل المملكة في "آيسف 2024" المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، 35 طالباً وطالبة.