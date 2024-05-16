"منشآت" تنفذ فعاليات لدعم رواد الأعمال بالمدينة المنورة في قطاع العقار وقطاع الاتصالات والمعلومات

وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات؛ لدعم المنشآت ورواد الأعمال، من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة، لمساعدة رواد الأعمال والتجار، لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل للتمكن من استمرارية أعمالهم.