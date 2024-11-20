"الملحق الثقافي السعودي في أمريكا وكندا": اتفاقيات لإنشاء فروع جامعات أمريكية مرموقة بالمملكة

وكشفت "البيز" أن الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة تخدم حاليًا أكثر من 15 ألف مبتعث سعودي في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، إضافة إلى 3-4 آلاف مبتعث في كندا، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس الدور الفاعل للتعاون التعليمي بين البلدين.