"ثلاثية غرناطة" و"الطنطورية" تَلقيان رواجًا بين زوار "كتاب الرياض"

رغم صدور روايتي "ثلاثية غرناطة" و"الطنطورية" للروائية المصرية رضوى عاشور، منذ مدة طويلة؛ إذ صدرت الرواية الأولى عام 1994م، والرواية الثانية عام 2010م، ورغم أنهما متاحتان إلكترونيًّا على شبكة الإنترنت؛ إلا أن الروايتين تُحَققان نِسَب مبيعات مرتفعة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتشهدان رواجًا ملحوظًا بين زواره.