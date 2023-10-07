مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى حرارة بـ"42" مئوية.. والسودة الأدنى

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء "42" مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة "13" مئوية.