رواها "الجبرين" وفي تفاصيلها إبل مريضة وحكم بالقتل.. هذه قصة الأعرابي مطلق النار على خط "التابلاين"

وقال في مذكراته واصفًا خط التابلاين: "هذه الأنبوبة يجري فيها البترول الذي يستخرجونه من المقاطعة الشرقية ويسوقونه إلى الشام، وهناك يصفّونه فيخرج منه فوق الثلثين بنزين ويخرج بعضه زيت وديزل وكاز ونحوها ويقسم هناك، وكانت هذه الأنبوبة كبيرة يمكن للرجل الكبير أن يقف داخلها، وهي في أول الأمر قد دُفِنَت ورُفِعَ سطحها كالقبر، وفي الآخر جُعِلت على وجه الأرض، وفي بعض الأماكن الهابطة يرفعونها بأعمدة من حديد طويلة أو قصيرة على حسب هبوط الأرض، فيمسكونها بتلك الأعمدة وتمسك الأعمدة في الأرض بصبات أسمنت، وكانوا قد استأجروا الأرض التي عليها هذه الأنبوبة بأجرة معلومة للحكومة، وفي كل يوم يبعثون طائرة تسير فوقها وتنظرها مخافة عليها من الانفجار، وهذه الطائرة تقع في كل موطن تريده، وتطير من كل مكان ليس كغيرها، وبها نظارات لا يخفاها شيء في الأرض التي تمر بها، وبها لاسلكي تكلم به مرجعها".