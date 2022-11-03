لبى طلب الفزعة.. حالة "واتساب" تقود "سعد" لإنقاذ أم صديقه بجزء من كبده

المتبرع ويدعى "سعد بن عبدالله العنزي، 34 سنة"، حكى لـ"سبق" هذا العمل الإنساني، وقال إنه متزوج منذ سبع سنوات ولم يكتب له الله ذرية، وقد بذل ما في وسعه للوقوف على السبب إلا أن الأطباء، وكذلك الرقاة والطب الشعبي أكدوا له عدم وجود مشكلة لديه، ولعل هذا من أكبر دوافعه حين شاهد حرص الابن على والدته ورجاء في الله أن يرزقه الله بما طال انتظاره له من أبناء.