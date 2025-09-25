مستشفى الدرعية يعيد الحركة لمريضة خمسينية بعد عملية دقيقة في مفصل الركبة

وبعد تحويلها إلى المستشفى خضعت المريضة لفحوصات مخبرية وأشعة للتأكد من خلوها من الالتهابات والمضاعفات، وبعد تقييم حالتها قرر الفريق الطبي المتكامل، بقيادة الطبيب الزائر الدكتور فوزي الجاسر بروفيسور جراحة العظام واستشاري تبديل المفاصل والأورام، وبمشاركة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الدكتور حسن المعلم، إجراء تدخل جراحي دقيق بهدف استعادة الحركة وتحسين جودة حياتها.