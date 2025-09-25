مستشفى الدرعية يعيد الحركة لمريضة خمسينية بعد عملية دقيقة في مفصل الركبة

نجح مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء عملية دقيقة لمريضة في العقد الخامس كانت تعاني من كسر متهشم في عظمة الفخذ الأيمن ممتد إلى مفصل الركبة.
وبعد تحويلها إلى المستشفى خضعت المريضة لفحوصات مخبرية وأشعة للتأكد من خلوها من الالتهابات والمضاعفات، وبعد تقييم حالتها قرر الفريق الطبي المتكامل، بقيادة الطبيب الزائر الدكتور فوزي الجاسر بروفيسور جراحة العظام واستشاري تبديل المفاصل والأورام، وبمشاركة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الدكتور حسن المعلم، إجراء تدخل جراحي دقيق بهدف استعادة الحركة وتحسين جودة حياتها.
وشملت العملية إزالة آثار الجراحة السابقة والتكلسات، وترميم الأغشية، وزراعة مفصل صناعي باستخدام تقنيات متقدمة. وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث تمكنت المريضة من الوقوف والمشي مجددًا واستعادت قدرتها على تحريك المفصل بشكل طبيعي.
كما ساهم فريق التخدير المناطقي بقيادة الطبيب الزائر الدكتور محمد البقمي، استشاري التخدير والتخدير المناطقي، في ضمان نجاح العملية، حيث تم استخدام تقنيات حديثة في التخدير لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للمريضة طوال فترة الجراحة.
ويُعد هذا الإنجاز شهادة على تميز مستشفى الدرعية في إجراء العمليات المعقدة، ويعكس دوره البارز في تقديم رعاية صحية متخصصة تسهم في تمكين المرضى من استعادة حياتهم اليومية بكفاءة وجودة عالية.
ويأتي هذا التقدم في إطار التحول الصحي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يركز القطاع الصحي على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى باستخدام التقنيات المتقدمة وتعزيز القدرة على تقديم رعاية صحية متميزة تسهم في تعزيز صحة المجتمع.