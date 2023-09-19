المشاركون في الملتقى العالمي "14" للغة العربية يثمنون جهود خادم الحرمين في العناية بها وحوسبتها

ومثّل الندوة العالمية مدير إدارة الشؤون التعليمية الدكتور طارق معلا الذي أكد حرص الندوة العالمية على دعم الجهود العلمية للمتخصصين في تعليم اللغة العربية عبر برامج متنوعة وأنشطة متعددة مكنتها من امتلاك تجربة ثرية في خدمة اللغة العربية، كان أبرزها برامج تيسير الوصول إلى كتب تعليم اللغة العربية، وبرنامج "تعليم العربية للدبلوماسيين" وتطوير أقسام اللغة العربية في الجامعات الحكومية الأفريقية وغيرها من الجامعات ومعاهد تعليم اللغة شرق آسيا، وذلك عن طريق تقديم منح الدراسات العليا، وتيسير المناهج الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيل المعلمين وتدريبهم، وانتداب المختصين في تعليم اللغة العربية إلى الأقسام والشعب، ودعم البيئة التعليمية بالوسائل الحديثة المساندة، وعقد مؤتمرات خاصة باللغة العربية وتعليمها.