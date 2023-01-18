أرض ومنزل متكامل وسيارة.. أمير عسير يتفاعل مع حالة المسنة شرعاء القحطاني

تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع حالة مسنة بإحدى محافظات المنطقة، ووجّه بسرعة تأمين الحياة الكريمة لها، بعدما ظهرت بمنصات التواصل بمقطع فيديو متداول.
وتفصيلًا، اطمأنّ الأمير تركي بن طلال، على حالة المسنة شرعاء القحطاني، في زيارة لها بمحافظة الأمواه على بعد 170 كلم من مدينة أبها.
وتأتي الزيارة بعد أن وجّه أمير المنطقة في وقت سابق باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لها، بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة تمثلت في إيجاد أرض سكنية لها، وإتمام إجراءات تملكها عبر منصة "إحكام" وفق الضوابط، ثم بناء المنزل وتأثيثه بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة.
وشارك في هذا العمل الخيري عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، وجرى توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال الكهرباء، والتوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.