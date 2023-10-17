"الصحة" تبدأ استقبال المشاركات في جائزة "وعي" في موسمها السادس

وأشارت "الصحة" إلى أن مرحلة استقبال المشاركات بدأت من شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى شهر يناير المقبل 2024 عبر موقعها الإلكتروني للجائزة، حيث سيكون المجال هذا العام مفتوحاً ومتاحاً للعالم العربي من المرحلة الثانوية والجامعية وجميع الأعمار للمشاركة في مسارات الجائزة الستة وهي: الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والإنفرجرافيك، والتصوير الإعلاني، والأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى التيك توك، وهو المسار الذي تم إضافته لهذا الموسم.