"تفاعل" تتوسع في مجال محتوى استثمارات الشركات الناشئة بالاستحواذ على "جولة"

هذا الاستحواذ يعتبر خطوة هامة في مسيرة "تفاعل" لتعزيز حضورها الرقمي، خاصة في مجال الاستثمار والشركات الناشئة، وتأكيد دورها كقائد في صناعة المحتوى الحديث ، حيث يأتي على أعقاب سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات التي نفذتها منظومة "تفاعل" مؤخرا مع عدد من المنصات المؤثرة الرائدة في وسائل التواصل الاجتماعي وقطاع صناعة المحتوى آحدثها:

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