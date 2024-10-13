"تفاعل" تتوسع في مجال محتوى استثمارات الشركات الناشئة بالاستحواذ على "جولة"

أعلنت شركة "تفاعل" الرائدة في مجال الاتصال التسويقي والعلاقات العامة عن استحواذها على موقع "جولة"، المنصة البارزة المعروفة بمحتواها المتميز حول جولات استثمار الشركات الناشئة ومنظومة المشاريع الناشئة. يعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزام "تفاعل" بدعم رواد الأعمال والمستثمرين و نشر محتوى مميز ومفيد في قطاع متنامي ويشهد نمو عالي في المنطقة.
تأسس موقع "جولة" يد سعود الهواوي وعدد ممن المتخصصين في مجال الاستثمار الجرئ والشركات الناشئة، وأصبح مصدرًا موثوقًا للمحتوى القيّم الذي يسلط الضوء على تعقيدات تمويل الشركات الناشئة، واستراتيجيات الاستثمار، والمشهد المتغير لاستثمارات رأس المال الجريء. بهدف التثقيف ونشر الوعي، ساهم "جولة" نشر العديد من المقالات المفيدة والأخبار المهمة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
هذا الاستحواذ هو تأكيد على قيمة عملنا في منظومة الشركات الناشئة. رؤية "تفاعل" تتماشى تمامًا مع هدفنا المتمثل في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين. أنا واثق من أن قيادة "تفاعل" ستمكن "جولة" من مواصلة النمو والتوسع لتقديم محتوى أكثر تأثيرًا لجمهور أوسع.
من خلال هذا الاستحواذ، تخطط "تفاعل" لدمج موارد موقع "جولة" ضمن استراتيجيتها الأوسع لإنشاء المحتوى الرقمي في مختلف المجالات حيث تعمل "تفاعل" على عدة مجالات في صناعة المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالصناعة والفعاليات والأحداث المحلية والعالمية من خلال منصاتها واسعة النطاق ، مما يعزز من عروضها المقدمة لكل من الشركات الناشئة والمجتمع الاستثماري. تهدف "تفاعل" إلى الاستفادة من خبرات المحتوى التي يوفرها موقع "جولة" لتعميق وجودها في مجال تمكين الشركات الناشئة، وخلق تآزر بين خدماتها الحالية والسمعة التي بناها "جولة".
متحمسون لانضمام موقع "جولة" إلى منظومة "تفاعل" حيث يعتبر هذا الاستحواذ أحد الأعمال الاستثمارية التي نبني بها قاعدة الموارد المتعددة لتحقيق سلسلة قيمة متكاملة في الإعلام والتسويق الاتصالي الحديث . المحتوى الاستثنائي الذي قدمته "جولة" أحدث بالفعل تأثيرًا كبيرًا في مجال الشركات الناشئة، ومعًا نهدف إلى البناء على هذا الأساس وتطويره بما يتناسب مع نمو ونهضة هذا القطاع وانعكاس الرقمنة عليه وذلك لتقديم قيمة أكبر لعملائنا وللمنظومة بشكل عام.
هذا الاستحواذ يعتبر خطوة هامة في مسيرة "تفاعل" لتعزيز حضورها الرقمي، خاصة في مجال الاستثمار والشركات الناشئة، وتأكيد دورها كقائد في صناعة المحتوى الحديث ، حيث يأتي على أعقاب سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات التي نفذتها منظومة "تفاعل" مؤخرا مع عدد من المنصات المؤثرة الرائدة في وسائل التواصل الاجتماعي وقطاع صناعة المحتوى آحدثها:
في السعودية @insaudi ، صناعة سعودية @madeinsaudi ، ترجمات @trjmatcom ، فعاليات سعودية @saudievent، اكتبلي @Oktubli
أسس "تفاعل" رئيس مجلس إدارتها الأستاذ نايف مدخلي لتمتد خبرتها في مجال الإعلام والاتصال التسويقي والعلاقات العامة لأكثر من 8 سنوات وقادت أعمال استراتيجية ساهمت في التحول الإعلامي الرقمي من خلال مختلف المنصات الرقمية وقدمت خدماتها لعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية من خلال بناءها لاستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق الاتصالي وتنفيذ خطط الاتصال الاستراتيجي والظهور الإعلامي وإدارة السمعة والفرص والأزمات الاتصالية للمنظمات عبر مختلف القنوات حيث تملك "تفاعل" شبكة من المنصات الرقمية يزيد عدد متابعينها عن 20,000,000 متابع
"جولة" هو أول موقع عربي متخصص في استثمارات رأس المال الجريء. يهدف "جولة" إلى رفع مستوى وعي المتعاملين في هذه الصناعة من خلال تقديم محتوى جاد وهادف يستفيد منه المستثمر والريادي وكل من له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا النوع من الاستثمارات.