"مكافحة المخدرات" تقبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.