وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مشروع تهيئة الساحات الخلفية لمسجد نمرة

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مسجد نمرة بمشعر عرفات؛ للوقوف على آخر الأعمال في مشروع تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بالمسجد؛ استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة لتقديم أعلى مستويات الخدمة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.