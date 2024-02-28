وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مشروع تهيئة الساحات الخلفية لمسجد نمرة

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مسجد نمرة بمشعر عرفات؛ للوقوف على آخر الأعمال في مشروع تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بالمسجد؛ استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة لتقديم أعلى مستويات الخدمة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وبدأ الدكتور "آل الشيخ" جولته بالوقوف على أعمال المشروع، مستمعاً لشرح مفصل حول أهم ما تم إنجازه، مؤكداً خلال حديثه مع الفريق الهندسي المتخصص بتنفيذ المشروع على ضرورة الالتزام بجودة العمل وأهمية استشعار المسؤولية، وأن هذا العمل الخاص في خدمة وصيانة المساجد أجره في الآخرة أعظم من أجره في الدنيا.
وذكر أن المشروع يعمل باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالرذاذ وامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي وخفض درجة حرارته، ويتكون من 60 مروحة موزعة على 29 عموداً خرسانياً، ويتم ضخ الماء إلى المرواح تحت ضغط مرتفع بواسطة 10 مضخات عالية الضغط، ويغطي المشروع 12.000 م2 من الساحة الخلفية لمسجد نمرة، كما يساعد على خفض درجة الحرارة إلى أكثر من 9 درجات مئوية؛ بهدف التيسير على ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم من درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.
ونوه "آل الشيخ" بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الرشيدة لتحقيق رسالتها السامية في شرف خدمة الحجاج والمعتمرين، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.