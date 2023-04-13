بالصور.. "سعود بن نهار" يشارك 500 عامل نظافة إفطاراً جماعياً

وأعرب "الرحيلي" عن امتنانه للجهود التي تبذلها هذه الشريحة المهمة في هذا الشهر المبارك بشكل خاص وعلى مدار العام عموماً لخدمة المدينة وقاطنيها وزائريها، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء ثناء وتقدير لهم وتحفيز لهم للاستمرار في العمل بهمة عالية لتبقى شوارع وأحياء المدينة نظيفة، مبيناً مشاركتهم الفاعلة في أعمال تحسين المشهد الحضري للمدينة.