بالصور.. "سعود بن نهار" يشارك 500 عامل نظافة إفطاراً جماعياً

أقامت أمانة الطائف إفطاراً جماعياً لأكثر من 500 عامل نظافة بمنتزه الملك عبدالله بالنسيم، بحضور الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وأمين المحافظة المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، ومديري الإدارات الحكومية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة المشاركة المجتمعية وجمعية العون الخيرية.
وتفصيلاً، نوه أمين الطائف بحضور المحافظ لهذه المأدبة التي تأتي تقديراً لدور هذه الفئة وما تقدمه في سبيل نظافة المدينة وضواحيها والحفاظ على البيئة، وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم في الميدان.
وأعرب "الرحيلي" عن امتنانه للجهود التي تبذلها هذه الشريحة المهمة في هذا الشهر المبارك بشكل خاص وعلى مدار العام عموماً لخدمة المدينة وقاطنيها وزائريها، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء ثناء وتقدير لهم وتحفيز لهم للاستمرار في العمل بهمة عالية لتبقى شوارع وأحياء المدينة نظيفة، مبيناً مشاركتهم الفاعلة في أعمال تحسين المشهد الحضري للمدينة.
وبيّن أن الأمانة تقيم هذا الإفطار الجماعي كبادرة إنسانية تجاه هذه الشريحة في المجتمع، ونظراً لجهودهم المتميزة التي يبذلونها يومياً في نظافة الأحياء، ومواكبة لعملهم الميداني المكثف للنظافة خلال هذه الفترة مستشعرين أهمية دعمهم والاهتمام بهم ضمن مساعي المسؤولية المجتمعية تجاههم.
ومن جانبهم، عبّر العمال عن سعادتهم بهذه البادرة المقدرة، مقدمين شكرهم للأمير سعود بن نهار بن سعود والأمين وكافة القيادات على مشاركتهم في هذا الإفطار الجماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع السعودي.