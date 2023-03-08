رغم زحام جسر الملك فهد.. ما سبب الإصرار على السفر للبحرين؟

ويبحث الكثير من المسافرين على جسر الملك فهد باتجاه البحرين عن تغيير الأجواء مثل التسوق والسينما والترفيه، فيما أوضح مسافرون آخرون أن السفر للبحرين يأتي لزيارة أقارب وأصدقاء، وتحدث آخرون عن الشاليهات في البحرين، واصفين إياها بأن أسعارها في متناول الجميع، بينما في المنطقة الشرقية تتجاوز أسعار الشاليهات 3 آلاف ريال في اليوم الواحد وهي دون المستوى"، موضحين أن الخيارات في البحرين مفتوحة ومتنوعة.