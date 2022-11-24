"سلام" تستعرض أحدث تقنيات الأمن السيبراني في "بلاك هات" الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت سلام إذ تنتهز هذه الفرصة ومع الطلب الهائل في قطاع الأمن السيبراني والخدمات السحابية، أعلنت عن توقيعها لشراكات استراتيجية خلال الفعالية لتعزيز خدماتها للأمن السيبراني، حيث وقّعت اتفاقيّات مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال تأمين البنيات التحتية بما فيها شركة SynAck، وهي منصة اختبار أمان عالمية رائدة، وشركة Global-IB، المجموعة المتخصصة في الهجمات السيبرانية والاحتيال وأمن المعلومات في سنغافورة. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكات على تعزيز قدرات سلام الهجومية والدفاعية في مجال الأمن السيبراني.