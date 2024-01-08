الكتلة الباردة تؤثر على أجواء المملكة.. "الحصيني": أمطار تتفاوت وتمتد لهذه المناطق

وتوقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)؛ مشيرًا إلى أنه لا يُستبعد شرق وجنوب مكة؛ فيما تمتد الأمطار على أجزاء من عمان واليمن، والله أعلم.