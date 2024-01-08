الكتلة الباردة تؤثر على أجواء المملكة.. "الحصيني": أمطار تتفاوت وتمتد لهذه المناطق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة "تسميات المناخية" عبدالعزيز الحصيني: إنه يلاحظ أن الكتلة الباردة اليوم تؤثر على معظم مناطق المملكة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحرارة فجر اليوم الاثنين، سجّلت أقل حرارة في حفر الباطن (6) درجات؛ فيما كانت أعلى حرارة في جازان وجدة (24)، ثم المدينة (18)، والرياض (8)، والدمام (12).
وتوقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)؛ مشيرًا إلى أنه لا يُستبعد شرق وجنوب مكة؛ فيما تمتد الأمطار على أجزاء من عمان واليمن، والله أعلم.