هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة الخطة الوطنية للطيف الترددي

وأوضحت أن التحديثات المقترحة على الخطة تتضمن عدة جوانب رئيسية، تشمل التعديلات على مواد الوثيقة وأهدافها وهيكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات، والتحديثات على آلية الوصول للنطاقات الترددية بما يتواءم مع الاحتياجات الوطنية والطلب المتزايد للوصول إلى الطيف الترددي، إضافة إلى التحديثات على التوزيعات الوطنية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة وفقًا للوائح الراديو الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.