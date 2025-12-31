هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة الخطة الوطنية للطيف الترددي

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة الخطة الوطنية للطيف الترددي، إذ تتضمن تفاصيل توزيع الطيف الترددي على الخدمات الراديوية في المملكة العربية السعودية، والأسس والمعايير التي تستند إليها الهيئة في توزيع الطيف الترددي.
وتتضمن الخطة آلية الوصول للنطاقات الترددية، وتوضح الأحكام التنظيمية ذات الصلة، والمتطلبات الدولية المتعلقة بذلك.
وتهدف الهيئة من خلال طلب المرئيات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الوطنية، ودعم المتطلبات المتزايدة من الطيف الترددي، ومواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية، والمستجدات الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23)، إضافة إلى تمكين التقنيات اللاسلكية الحديثة والناشئة وتحفيز الاستثمار والابتكار في التقنيات اللاسلكية لمختلف القطاعات عبر توفير بيئة تنظيمية جاذبة.
وأوضحت أن التحديثات المقترحة على الخطة تتضمن عدة جوانب رئيسية، تشمل التعديلات على مواد الوثيقة وأهدافها وهيكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات، والتحديثات على آلية الوصول للنطاقات الترددية بما يتواءم مع الاحتياجات الوطنية والطلب المتزايد للوصول إلى الطيف الترددي، إضافة إلى التحديثات على التوزيعات الوطنية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة وفقًا للوائح الراديو الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة إلى إبداء مرئياتهم حول الوثيقة، ومشاركة التفاصيل والدراسات التحليلية والمقارنة ذات العلاقة.