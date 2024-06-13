"المدني" يستعرض روبوتًا توعويًا بـ 96 لغة في معرض ملتقى إعلام الحج

تستعرض وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 - 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، روبوتًا لبث رسائل المديرية التوعوية بطريقة مختلفة وتقنية حديثة بـ(96) لغة.