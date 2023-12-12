محمية الشمال للصيد المستدام توفر باقة جديدة للتخييم لمدة 3 أيام

أعلنت محمية الشمال للصيد المستدام عن إضافة جديدة لقائمة باقاتها وذلك تنويعًا للاختيارات المتاحة للزوار وتلبية لرغبة المهتمين بالمقناص والتخييم.
وتوفر الباقة الجديدة إمكانية التخييم لمدة 3 أيام والمبيت ليلتين لعدد 10 أشخاص، مع إمكانية صيد 6 طيور حبارى، كما يمكن زيادة أعداد طرائد الحبارى وأعداد الأشخاص حسب الرغبة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الشاملة ومرافق الإقامة التي توفرها محمية الشمال للصيد المستدام.
وكانت المحمية قد أعلنت أخيرًا قبيل انطلاق موسمها الثاني، وبعد اكتمال فترة الإطلاق التجريبي، عن تحديث الباقات بإضافة اختيارات تتنوع بين الباقات المميزة والعادية والاقتصادية.
وباعتبارها من أفضل الوجهات الشمالية للتخييم في المملكة، تشهد المحمية إقبالاً كبيرًا من هواة الصيد والرحلات البرية على الحجوزات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمحمية: https://srfsh.com.
يُشار إلى أن محمية الشمال تعد أول محمية للصيد المستدام في المملكة، وتعمل من خلال برنامجها الريادي على تقنين أنشطة الصيد لحماية الأنواع النادرة والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وزيادة أعداد الطرائد وإطلاقها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي وما تزخر به المنطقة من تنوع أحيائي فريد وطبيعة خلابة حيث تقع محمية الشمال للصيد المستدام ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وتحديدًا على طريق تربة حائل – لينة.