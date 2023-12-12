محمية الشمال للصيد المستدام توفر باقة جديدة للتخييم لمدة 3 أيام

يُشار إلى أن محمية الشمال تعد أول محمية للصيد المستدام في المملكة، وتعمل من خلال برنامجها الريادي على تقنين أنشطة الصيد لحماية الأنواع النادرة والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وزيادة أعداد الطرائد وإطلاقها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي وما تزخر به المنطقة من تنوع أحيائي فريد وطبيعة خلابة حيث تقع محمية الشمال للصيد المستدام ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وتحديدًا على طريق تربة حائل – لينة.