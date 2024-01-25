"مدني المدينة" يحتفي بتخريج "343" فردًا من الدورة التأهيليّة لأعمال السلامة والحماية

احتفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بتخريج "343" فردًا من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق لعام 1445هـ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله القرني، وذلك بمركز تدريب المديرية.