أمانة جدة تضبط 5,250 كجم من الأغذية الفاسدة وتوقف أنشطة عشوائية بعمائر سكنية

وفي سياق متصل، وقفت الفرق على شقة داخل عمارة مكوّنة من 6 شقق تُستغل كمعمل لتحضير الحلويات في ظروف غير صحية، حيث تم ضبط 650 كجم من الحلويات التالفة، إضافة إلى 2,160 بيضة لا تحمل بيانات أو تواريخ صلاحية. كما تمت مصادرة 8 أسطوانات غاز وتسليم الصالح منها للجهات الخيرية، وإتلاف جميع المواد غير الصالحة، مع التحقق من خلو بقية الشقق من أي نشاط مخالف.