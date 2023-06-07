"أبوثنين" يتفقد استعدادات فرع "الموارد البشرية" بمكة لموسم الحج

وأوضح "أبوثنين" أن الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل بالمنطقة، والإشراف على استعداداتها لموسم الحج، والتأكد من استكمال كافة التجهيزات، ومعالجة التحديات التي قد تواجه المستفيدين من خدمات الوزارة.