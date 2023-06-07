"أبوثنين" يتفقد استعدادات فرع "الموارد البشرية" بمكة لموسم الحج

تفقّد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، خطط واستعدادات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1444هـ.
واطّلع خلال الزيارة على مرافق الفرع؛ للتأكد من جاهزية أعماله لموسم الحج، كما التقى بعدد من العملاء في مكتبي عمل جدة ومكة المكرمة، إضافة إلى لقائه بالفرق الميدانية التابعة للوزارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لمتابعة سير أعمالها المتعلقة بالعمالة الموسمية للحج، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضح "أبوثنين" أن الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل بالمنطقة، والإشراف على استعداداتها لموسم الحج، والتأكد من استكمال كافة التجهيزات، ومعالجة التحديات التي قد تواجه المستفيدين من خدمات الوزارة.