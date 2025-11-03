الجلطات الدماغية تتزايد بين الشباب.. أطباء يحذرون من نمط الحياة الحديث

حذر أطباء من الارتفاع المقلق في معدلات الجلطات الدماغية بين فئة الشباب، مشيرين إلى أن المرض لم يعد مقتصرًا على كبار السن كما كان في السابق.
وأوضح الدكتور لينار كاشابوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، في حديث لموقع "gazeta.ru"، أن التحول في نمط الحياة وزيادة السمنة وقلة الحركة وسوء التغذية أسهمت في تضاعف حالات الجلطات بين من هم دون الأربعين عامًا.
وأشار إلى أن التدخين التقليدي والإلكتروني يفاقم لزوجة الدم ويؤدي إلى تضيق الأوعية، كما أن الإفراط في مشروبات الطاقة يرهق القلب والأوعية الدموية.
وأضاف أن فيروس كورونا المستجد كان له دور في زيادة احتمالات الجلطات بسبب تأثيره على بطانة الأوعية الدموية.
وأكد الطبيب أن الوقاية تتطلب ضبط ضغط الدم والكوليسترول، والإقلاع عن التدخين، والالتزام بأسلوب حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم للحفاظ على سلامة الدماغ والأوعية.