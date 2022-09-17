السعودية تقدِّم مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

من جانبه، أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات على الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في إرساء دعائم السلام وقيم العيش المشترك، ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده السعودية من نهضة شاملة، وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة. منوهًا بدور السعودية المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح، واحترام جميع الأديان والثقافات.