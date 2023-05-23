"شؤون الأسرة" للمتزوجين: لا كبسولات جاهزة لحل مشاكلكم.. والمستشار له شروط

وأضافت، في معلومات توعوية نشرتها اليوم، بضرورة التأكد من أمور عدة قبل متابعة من يقدم الاستشارات الأسرية بمنصات التواصل بينها المراجعة العملية لصاحب الحساب، وموثوقية مزاولته للمهنة وسنوات خبرته وعمق تجاربه وعدم تقديمه حلول جاهزة تعمم على الجميع.