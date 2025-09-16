رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة نجران

وأوضح أمين نجران المهندس صالح الداغش، أن الأمانة فعّلت خطط الطوارئ الميدانية تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، من خلال نشر الفرق الميدانية والمعدات والآليات، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، وتهيئة قنوات التصريف واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرًا إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات التابع للأمانة يتابع الحالة المطرية، بالتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة البلديات والإسكان واللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة.