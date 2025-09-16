رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة نجران

رفعت أمانة منطقة نجران وبلدياتها، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة جاهزيتها، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أمين نجران المهندس صالح الداغش، أن الأمانة فعّلت خطط الطوارئ الميدانية تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، من خلال نشر الفرق الميدانية والمعدات والآليات، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، وتهيئة قنوات التصريف واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرًا إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات التابع للأمانة يتابع الحالة المطرية، بالتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة البلديات والإسكان واللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة.
وتهيب أمانة نجران بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه، والإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية عبر الرقم الموحد (940). من جهته أكّد المدير العام لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة المكلف علي آل سوار، جاهزية غرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى (17) مركزًا إسعافيًا، والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتَّى الظروف المناخية على مدار الساعة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، وإفساح المجال للفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية في وجود حوادث -لا سمح الله-، مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق "أسعفني"، في حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله- على مدار الـ(24) ساعة.