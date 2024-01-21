انطلاق النسخة الثانية من "هاكثون المسؤولية المجتمعية" بجامعة الفيصل

وفي تصريح لـ"سبق" قال بدر الصلحان، مدير مشروع هاكثون المسؤولية الاجتماعية: إن فكرة الهاكثون للمسؤولية الاجتماعية انطلقت لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 من خلال تسارع المملكة في التطور التقني والذكاء الصناعي، حيث تعتبر المملكة في المراكز المتقدمة كحكومة إلكترونية ذكية من خلال التطبيقات الحالية، فاتجهنا في المسؤولية الاجتماعية للاستثمار بأفكار مبتكرة ونوعية لخدمة التقدم التقني في المملكة.