انطلاق النسخة الثانية من "هاكثون المسؤولية المجتمعية" بجامعة الفيصل

انطلقت مساء اليوم، النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية في جامعة الفيصل بالرياض، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة من مختلف مناطق المملكة يتنافسون على 4 مسارات: الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة؛ بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في المسؤولية المجتمعية.
وفي تصريح لـ"سبق" قال بدر الصلحان، مدير مشروع هاكثون المسؤولية الاجتماعية: إن فكرة الهاكثون للمسؤولية الاجتماعية انطلقت لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 من خلال تسارع المملكة في التطور التقني والذكاء الصناعي، حيث تعتبر المملكة في المراكز المتقدمة كحكومة إلكترونية ذكية من خلال التطبيقات الحالية، فاتجهنا في المسؤولية الاجتماعية للاستثمار بأفكار مبتكرة ونوعية لخدمة التقدم التقني في المملكة.
وأشار إلى أن "الهاكثون استهدف 15 جامعة من مختلف مناطق المملكة ونركز على عناصر أساسية كامتلاك الطالب للشغف والخبرة الميدانية في مجال الهاكثونات والبرامج والمعسكرات، ونستثمر في الأشخاص الذين يمتلكون روح العطاء وخلفية في مجال برمجة التطبيقات وواجهات الأجهزة الذكية (الجوالات).
وأضاف "الصلحان": أن العام الماضي خرج الهاكثون بمشاريع متميزة ورائعة أبرزها "حصيد"، ويتمثل في استثمار الأوقات وتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة إلى أقل وقت ممكن و"زيرو وست" لتكرار النفايات وإعادة تدويرها للكوفي شوب، وكذلك شركة "غرس"؛ تماشياً مع توجه المملكة لتكون ضمن المناطق الخضراء على مستوى العالم، ويوجد تنوع رائع جدًا في المشاريع.
وكشف أن المسؤولية الاجتماعية تتطلع من خلال الهاكثون في نسخته الحالية في هذا العام إلى عدد من المجالات تتضمن التقني، والرياضي، والطاقة المتجددة والبديلة، إضافة إلى الخروج بأفكار مبسطة لخدمة احتياج الوطن.